أبو الحمص: الاحتلال اعتقل أكثر من 1300 مواطن من العيسوية منذ منتصف العام الماضي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس لجنة الدفاع عن أهالي العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة إلى ساحة تدريب لجنودها، واعتقلت منذ مايو/ أيار 2019 وحتى اليوم أكثر من 1300 مواطن، منهم شبان تكررت اعتقالاتهم أكثر من 10 مرات.

وبين ابو الحمص ، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال أصابت نحو 15 طفلا وفتى بالرصاص، كان آخرهم الفتى عمر أحمد محمود /17 عاما/ والذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، في الـسادس من الشهر الجاري أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بشكل يومي، وتستجدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في إطار هجمة واستهداف متواصل منذ عدة سنوات لكنها تصاعدت خلال العامين الماضي والجاري، حيث تتحول البلدة يوميا إلى ما يشبه ساحة حرب.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 مواطنين من البلدة بينهم شقيقان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات.