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تردد قناة المغربية الرياضية بث مباشر الناقلة لمباراة مصر وليبيا .. الجزائر ضد تونس

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة المغربية الرياضية بث مباشر الناقلة لمباراة مصر وليبيا .. الجزائر ضد تونس



القاهرة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، تردد قناة الرياضية المغربية 2020 على النايل سات، الناقلة لمباراة مصر وليبيا، الجزائر ضد تونس مباشرة ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وكشفت مصادر رياضية عن تردد القناة الرياضية المغربية الجديد بعد دقائق من إعلانها عن نقل مباريات التصفيات الأفريقية للشباب لا سيما مباراة المنتخب الليبي ضد المصري، والتونسي أمام منافسه الجزائري.

وأصبحت هذه المحطة الأهم بالنسبة للجمهور الليبي والمصري والتونسي والجزائري، مع انطلاق المنافسات الحاسمة التي ستؤهل الفرق الفائزة بختام المشوار إلى المرحلة المقبلة من البطولة الأفريقية الأغلى.

تردد قناة الرياضية المغربية:

وذكرت أنه يمكن مشاهدة مباريات اليوم على القمر الصناعي عرب سات بعد ضبط تردد قناة الرياضية المغربية (12683 mhz)، معدل الترميز 27500 mbaud، معامل تصويب الخطأ 3/4، الاستقبال عمودي.

وأضافت تلك المصادر الرياضية أن تردد الرياضية المغربية على (إيتل سات eutelsat)، هو: 11513، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 2/3، الاستقبال عمودي.

وأفادت بأن تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة للمباراة على القمر (هوت بيرد) هو: 10872 فيما معامل تصويب الخطأ 3/4، ومعامل الترميز 27500، والاستقبال أيضا عمودي.

ولفتت القناة الرياضية المغربية المتخصصة إلى أنه أصبح بإمكان المتابعين مشاهدة المباريات بجودة عالية من خلال الزاوية المخصصة لذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ويوتيوب.

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تردد القناة الرياضية المغربية
تردد المغربية الرياضية
تردد قناة المغربية الرياضية

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