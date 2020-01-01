وكالات / سما /

يفشل الكثير من الناس في التمييز بين السعال الجاف والسعال الرطب، فالسعال الجاف هو سعال غير منتج لا يسمح بإزالة المهيجات والبلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، اما السعال الرطب أكثر تهيجًا ولكنه يشفى أسرع من السعال الجاف، وهذا هو السبب في أن التعافي من السعال الجاف قد يستغرق أسابيع حتى يغادر. حتى ذلك الحين ، لا يمكنك التوقف عن نفسك إلا السعال!

ما الذي يسبب السعال الجاف؟

كل حالة صحية لها محفز. في حالة السعال الجاف ، فإن المسببات أو الأسباب المحتملة للسعال الجاف هي وفقا لموقع "healthline" :-

حساسية الغبار

الربو

التهابات الجهاز التنفسي العلوي

التليف الرئوي مجهول السبب

ارتجاع معدي مريئي

التنقيط الأنفي الخلفي

التدخين

سرطان الرئة

التعرض المطول للتلوث

كيف تتخلص من السعال الجاف في المنزل؟

قد تساعد الحلول التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل أقراص السعال وشراب السعال ولكن معظمها يجعلك تشعر بالغثيان، وقد يشعر الكثير من الناس بالنعاس بعد تناول ملعقة صغيرة من الشراب. إذا كنت لا ترغب في الشعور بالنوم ولكنك بحاجة إلى حل فوري وآمن ، جرب هذه العلاجات المنزلية. قد يتصرفون ببطء ولكن مشكلتك ستُستخرج من الجذور دون أي آثار جانبية.

عسل للسعال الجاف

العلاج المنزلي الأول والأكثر شيوعًا للسعال الجاف هو العسل. إنها مناسبة للأطفال والكبار، حيث يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا لتهدئة الحلق المتهيج وتقليل السعال الجاف، مما يحد من السعال ويلطف الحلق ويمنع نوبات السعال خاصة في الليل.

ما عليك سوى تسخين ملعقتين صغيرتين من العسل وتناوله، يمكنك أيضًا إضافة العسل إلى الماء الدافئ وشربه. في كلتا الحالتين ، سوف يخفف من مشكلة السعال الجاف.

الكركم

الكركم من التوابل السحرية التي يمكن أن تعالج العديد من المشاكل بسهولة، يمكن أيضًا علاج السعال الجاف بالكركم لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا، يحتوي الكركم على الكركمين الذي وجد أنه مفيد في تخفيف السعال الجاف.

في كوب من الماء الفاتر ، أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم واخلطيها واشربها. للحصول على نتائج أفضل ، اخلطي رشة من مسحوق الفلفل الأسود لأنه يساعد في امتصاص الكركمين بالشكل المناسب. يمكن أيضًا استخدام هذا العلاج لعلاج الانزعاج التنفسي بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية.

زنجبيل

الزنجبيل علاج مؤكد للسعال الجاف والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحلق، وذلك لأنه مضاد للجراثيم بطبيعته وقد ثبت أنه يعمل على تهدئة الحلق وتسكين الآلام بالإضافة إلى تقوية المناعة.

يمكنك الحصول على قطعة من الزنجبيل لمقاومة السعال على الفور. خلاف ذلك ، تناول شاي الزنجبيل الدافئ مع العسل مرتين يوميًا حتى يتم حل مشكلة السعال الجاف، يمكنك أيضًا إضافة التوابل لجعلها أفضل للحلق.

نعناع

النعناع علاج قوي للسعال ونزلات البرد، حيث يحتوي على المنثول الذي يترك تأثير التبريد، النعناع أيضًا مزيل للاحتقان ويعمل على تخدير الأعصاب التي تتهيج بسبب السعال. وبالتالي ، فهو يساعد في تقليل الرغبة في السعال وبالتالي تخفيف الألم. خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا تجعله أفضل.

الغرغرة بالملح والماء

علاج آخر مثبت للتخلص من السعال الجاف هو الغرغرة بالماء المالح، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام في ماء فاتر والغرغرة، وستحتاج إلى القيام بذلك عدة مرات في اليوم للحصول على الراحة .