مشاهدة مباراة الجزائر وتونس بث مباشر منتخب الشباب تحت 20 سنة

تونس / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة تونس والجزائر بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المرتقبة.

مباراة الجزائر وتونس مباشر منتخب الشباب تنقل من الملعب الاولمبي حمادي العقربي على قناة الرياضية التونسية (Arryadia SD/HD) بتعليق المعلق التونسي الكبير عبد الصمد ولد شهيبة.

وأفادت القناة الناقلة بأن موعد مباراة المنتخب الجزائري والتونسي الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما تكون الرابعة في السعودية وقطر، الثالثة لدى مصر والسودان وليبيا ولبنان.

وأقيمت العديد من المواجهات التاريخية بين منتخبي الشباب تحت 20 عاما للبلدين، إذ تفوق لاعبو تونس في الأخيرة بهدفين دون مقابل على أحد الملاعب السعودية، سبقها انتصار للجزائر بهدفين نظيفين.

مباراة تونس والجزائر مباشر: اضغط هنا

كما تقابل المنتخبان العربيان في تصفيات كأس أفريقيا وبطولة الشمال أكثر من مرة، كان آخرها العام الماضي التي تفوق فيها نجوم الجزائر بهدفين دون رد وسط تألق عدد من اللاعبين على حساب تونس.

وضرب فيروس كورونا، عدد من المنتخبات المقيمة في فنادق تونس حاليا؛ استعدادا للتصفيات الأفريقية، إذ يعاني منتخب مصر قبيل افتتاح أولى مواجهاته بعد قليل أمام منافسه الليبي العنيد بهذه المسابقة.

ويستعد منتخب الجزائر للعب ضد المغرب يوم الجمعة المقبلة ثم ليبيا قبل موقعة مصر، في حين يتجهز لاعبو المنتخب التونسي لملاقات مصر والمغرب وليبيا على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة.