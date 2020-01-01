وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1910 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، قطاع غزة 8.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (256)، جنين (362)، نابلس (205)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (300)، سلفيت (60)، قلقيلية (55)، طوباس (28)، بيت لحم (118)، ضواحي القدس (96)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (709).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (241)، جنين (142)، نابلس (256)، طولكرم (89)، بيت لحم (106)، سلفيت (103)، طوباس (35)، رام الله والبيرة (189)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (695)، قلقيلية (38)، وأن نسبة التعافي بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة ان هناك 135 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.