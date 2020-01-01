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ارزيقات: القبض على 11 مشتبها بهم باطلاق النار على مقرات أمنية في جنين

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارزيقات: القبض على 11 مشتبها بهم باطلاق النار على مقرات أمنية في جنين



جنين / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الأجهزة الأمنية في جنين قبضت على 11 مشتبها بهم بعملية اطلاق النار باتجاه مقرات أمنية في المدينة ليلة أمس.

وأوضح ارزيقات في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على أكبر تجار السلاح في المدينة، ومن بينهم 5 مسجل بحقهم قضايا اطلاق نار وتجارة سلاح، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة الخارجين عن القانون والرد على مطلقي النار.

بدوره، قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن المؤسسة الأمنية لن تسمح بالفلتان الأمني في المحافظة وستعمل على محاربته، وستبذل كل جهد ممكن للحفاظ على أمن وأمان المواطنين.

واستنكر المحافظ الرجوب في بيان اليوم الثلاثاء، قيام بعض الخارجين على القانون باطلاق النار في ساعة متأخرة من ليلة الماضية على مقر قيادة الأجهزة الأمنية.

وأكد الرجوب أن هذا العمل لن يمر، ولن نسمح لأي شخص كان أن يشوه صورة المحافظة، وأن يهدد أمنها وسلمها، وسنحاسب كل الخارجين على القانون.

#لؤي ارزيقات #الشرطة #جنين

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