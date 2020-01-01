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الخارجية تحذر من من تداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية ضد "الأقصى"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تحذر من من تداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية ضد "الأقصى"



رام الله / سما /

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية المتسارعة ضد المسجد الأقصى.

وادانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الاقتحامات اليومية للجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الاقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم بحماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته، كما أدانت محاولات عناصر يهودية متطرفة امس ادخال "شمعدان" ضخم الى باحات المسجد الاقصى تزامنا مع "عيد الأنوار" اليهودي، والمحاولات المستمرة لتعميق التقسيم المكاني والزماني للمسجد وباحاته من خلال توسيع الاطار الزمني الذي خصصه الاحتلال لاقتحامات المتطرفين اليهود، إضافة للإجراءات والتدابير الجديدة التي باتت تسمح بشكل غير رسمي للمقتحمين باداء الصوات التلمودية في باحات المسجد.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات والاجراءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لوضع حد لتغول الاحتلال واستفراده بالمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

وأكدت الخارجية أنها تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية لحشد أوسع إدانة دولية لممارسات الاحتلال الاستفزازية ضد المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات.

#وزارة الخارجية #المسجد الأقصى #الاحتلال #القدس

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