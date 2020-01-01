معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف"العبرية عن أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يتجهز للمعركة القادمة في غزة والتي تتضمن قتل اكبر عدد من الفلسطينيين وخاصة عناصر المقاومة .

وتقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن احتمال تصعيد واسع في هذا الوقت ليست مرتفعًة لكننا نبذل جهودا ونستعد من خلف الكواليس حيث يواصل الجيش الإسرائيلي التحضير لخيارات أخرى.

ويعتقد جيش الإحتلال أن الحرب القادمة ضد قطاع غزة يجب أن تنتهي بنتائج مختلفة عن العمليات الأخرى في العقد الماضي ، والتي لم يتم التوصل فيها إلى نتائج ، مثل الحرب التي استمرت أكثر من 51 يومًا ولم تؤثر على قدرات حماس.

ويقول التقرير إن الجيش يخطط كي يحسم المعركة لصالحه ويهزم المقاومة في الصراع القادم من دون إعادة إحتلال غزة أو القضاء على حكم حماس.

ويطمح جيش الاحتلال وفقا لتصوراته أنه يمكن التوصل إلى اتفاق اعتمادا على نتائج القتال على الأرض والأضرار التي تلحق بقدرات حماس ستجبرها في النهاية على التوصل إلى تسوية منتصر ومهزوم.

وتهدف الخطط الحالية للجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نيران ثقيلة حيث وضع رئيس الأركان أفيف كوخافي هدفاً للجيش والقيادة الجنوبية وفرق المناورة وسلاح الجو والمخابرات لقتل 300 من عناصر كتائب القسام وغيرهم من فضائل المقاومة يوميا لتعطيل خططهم وتقصير مدة المعركة .

وتضيف الصحيفة العبرية انه تم التدرب على هذه الخطط في التدريبات الأخيرة ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن هذا الهدف سيكون قابلاً للتحقيق في حالة اندلاع حرب في قطاع غزة.

إلى جانب عدد الإصابات في صفوف حماس في كل يوم من أيام المعركة ، يدرك الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى ذلك ، سيُطلب منهم إلحاق الضرر بالبنية التحتية لحماس ونجاحها العسكري خاصة الصواريخ وورش تصنيع الأسلحة ، والمقرات الرئيسية بهدف تقصر مدة الحرب وتغيير الوضع الأمني ​​في قطاع غزة .