غزة: المطالبة بحل قضية تراخيص صهاريج نقل البترول

غزة / سما /

طالب جمعية شركات أصحاب البترول والغاز، اليوم الثلاثاء، المسؤولين في غزة بالسماح بإعطاء التراخيص لصهاريج نقل البترول، خاصةً وأن الأمر يعرض المواطنين والعاملين في هذا المجال لمخاطر كبيرة.

وقال محمد الأغا نائب رئيس الجمعية في تصريح صحفي له، إن الشركات ربما ستلجأ لوقف العمل كخطوة احتجاجية لعدم قيام الدفاع المدني ووزارة الترخيص بإعطاء تراخيص لصهاريج نقل البترول منذ عدة أشهر رغم توفر كل متطلبات السلامة وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد الأغا أنه بعد حادث انفجار النصيرات المؤسف الذي أوقع العديد من الضحايا، طلبت وزارة المواصلات وجهاز الدفاع المدني شروطًا جديدة من جمعية شركات أصحاب البترول والغاز، وقد سارعت الشركات إلى توفير كل المتطلبات حسب الأصول والنظام.

وبين الأغا أن شركات البترول تخشى من عدم السماح بمنح التراخيص للشركات لأن هذا الأمر يترتب عليه خسائر كبيرة في حال وقوع حادث طريق أو أي حادث فني مع الموظفين أثناء تعبئة البترول من المحطات الرئيسية.