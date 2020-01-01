  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: المطالبة بحل قضية تراخيص صهاريج نقل البترول

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المطالبة بحل قضية تراخيص صهاريج نقل البترول



غزة / سما /

طالب جمعية شركات أصحاب البترول والغاز، اليوم الثلاثاء، المسؤولين في غزة بالسماح بإعطاء التراخيص لصهاريج نقل البترول، خاصةً وأن الأمر يعرض المواطنين والعاملين في هذا المجال لمخاطر كبيرة.

وقال محمد الأغا نائب رئيس الجمعية في تصريح صحفي له، إن الشركات ربما ستلجأ لوقف العمل كخطوة احتجاجية لعدم قيام الدفاع المدني ووزارة الترخيص بإعطاء تراخيص لصهاريج نقل البترول منذ عدة أشهر رغم توفر كل متطلبات السلامة وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد الأغا أنه بعد حادث انفجار النصيرات المؤسف الذي أوقع العديد من الضحايا، طلبت وزارة المواصلات وجهاز الدفاع المدني شروطًا جديدة من جمعية شركات أصحاب البترول والغاز، وقد سارعت الشركات إلى توفير كل المتطلبات حسب الأصول والنظام.

وبين الأغا أن شركات البترول تخشى من عدم السماح بمنح التراخيص للشركات لأن هذا الأمر يترتب عليه خسائر كبيرة في حال وقوع حادث طريق أو أي حادث فني مع الموظفين أثناء تعبئة البترول من المحطات الرئيسية.

الأكثر قراءة اليوم

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

رابط نتائج المنح والقروض الجامعية 2020 في الأردن

الأخبار الرئيسية

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1910 حالات

الاونروا : 88 مليون $ عجزنا المالي وغطينا 52 % من رواتب ديسمبر

نائب رئيس أركان جيش الاحتلال يزور عائلة غولدن وسط تقارير عن صفقة تبادل أسرى

استطلاع: 77% يعتقدون أن جهود المصالحة غير جدية و30% سيصوتون لفتح مقابل 23% لحماس