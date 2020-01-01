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لا تبرعات جديدة من المنطقة وغطينا 52 % من رواتب ديسمبر

الاونروا : العجز المالي قبل اسبوعين من نهاية 2020 هو 88 مليون $

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : العجز المالي قبل اسبوعين من نهاية 2020 هو 88 مليون $



غزة / سما /

قال عدنان أبو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان منظمته لا زالت تعاني من عجزا ماليا يقدر بـ 88 مليون دولار قبل اسبوعين من نهاية العام الحالي 2020.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم ان ما يتوفر لدينا حتى اللحظة هو تغطية كاملة لمصاريف البرامج وحوالي 52% من الرواتب موضحا "نحن بحاجة الى 22.5 مليون $ لتغطية كامل الرواتب في شهر ديسمبر".

واوضح انه في حال تسلم هذا المبلغ فان الاونروا سترحل مبلغ 65.5 مليون دولار للعام 2021 وهذا يعني عمليا نفاذ الاموال في نهاية يناير او بداية فبراير مما يعيد الازمة مرة أخرى الى صلب الاحداث.

وتابع " لا تبرعات جديدة من المنطقة سوى 2 مليون $ من المملكة العربية السعودية " مناشدا الدول المانحة بالتبرع للاونروا حتى تتمكن من التغلب على مصاعبها المالية"  ومنوها الى اهمية المؤتمر القادم في ابريل والذي من شأنه ان يضع رؤية جديدة لتمويل الاونروا يمكنها من تطبيق تفويضها والتنبؤ بميزانيتها ومصادر تمويلها.

واوضح ان هناك اشارات ايجابية تاتي من الادارة الاميريكية القادمة مشيرا الى ان الاونروا تعول وتتطلع الى تجديد التعاون مع واشنطن والتي كانت لعقود طويلة اكبر مانح من انشاء المنظمة قبل ان تقطع ادارة ترامب مبلغ 360 مليون دولار في يناير 2018 كانت تشكل ما يقرب من 30 % من ميزانية الاونروا.

 

 

 

 

 

 

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