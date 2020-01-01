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رابط تحميل تطبيق صحتي 2020 التسجيل للحصول على لقاح كورونا في السعودية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تحميل تطبيق صحتي 2020 التسجيل للحصول على لقاح كورونا في السعودية



الرياض / سما

أعلنت مصادر حكومية، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، عن رابط تحميل تطبيق صحتي الجديد، داعية المقمين والمواطنين إلى تنزيله والتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المعتمد من هيئة الغذاء والدواء بالمملكة.

وقالت المصادر الرسمية إن طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في السعودية تكون عبر تحميل تطبيق صحتي على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام سواء الأندرويد أو (ios) للجوالات من نوع أيفون بمختلف الأجيال.

واعتمدت وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء، لقاح كورونا (فايزر بيونتيك)، إذ أثبتت التجارب أنه آمن بدرجة أكبر من غيره وفعال بالوقاية من المرض، بما يؤدي إلى تقوية المناعة الذاتية لدى الحاصلين عليه.

وأتاحت الصحة السعودية، إمكانية الحصول على هذا اللقاح الأول بشكل مجاني دون دفع أي مبلغ من المال للجهات الرسمية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ذلك اختياري لمن أراد التلقيح من المواطنين والمقيمين بكل المناطق.

تحميل تطبيق صحتي: اضغط هنا

ولا يتم التطعيم بلقاح كوفيد 19 على مرحلة واحدة، إذ لفتت الصحة إلى أن العملية تجري على 3 مراحل متتالية، منوهة إلى أن أول مرحلة تم تخصيصها للأشخاص الذين تتجاوز أعمالهم 65 سنة والعاملين بالمهن الطبية.

كما تتضمن أولى المراحل، أصحاب الوزن الزائد بشكل مفرط وذوي المناعة الضعيفة والذين يعانون من أمراض مزمنة طويلة الأمد، مثل السكري والقلب والشرايين والجلطات والربو ومرضى الرئة بكل أشكالهم.

وحثت الوزارة، الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مشيرة إلى أن عملية التطعيم ستستمر حتى تشمل كل شخص موجود داخل الأراضي السعودية بما فيهم الأصحاء الذي لا يعانون حاليا.

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