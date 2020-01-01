  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محيسن: مخطط بناء 8300 وحدة استيطانية استمرار لتطبيق خطة الضم

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، أن مخططات بلدية الاحتلال لبناء 8300 وحدة استيطانية في القدس هي استمرار لتطبيق خطة ترمب – نتنياهو، وخطة الضم.

وقال محيسن إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يحاول استغلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، لتوسيع وتكثيف الاستيطان خاصة في مدينة القدس.

وأوضح في حديث إذاعي ، صباح اليوم الثلاثاء، ان القيادة تجري حراكا دوليا واسعا من اجل منع تنفيذ هذه المخططات، فيما تواصل فصائل العمل الوطني اجتماعها بشكل دوري لوضع خطط للتصدي لها.

وأشار محيسن الى أن ما يجري على الارض لا يتطلب فقط إدانة واستنكارا، وانما فعل على الأرض، لافتا الى ان الاحتلال يستغل وضع "كورونا" والذي يؤثر احيانا على اقامة فعاليات واسعة، مؤكدا ان المطلوب من جميع الفصائل الاستمرار في الحراك والمقاومة الشعبية، لمواجهة مخططات الاحتلال.

#فتح #حركة فتح #نتنياهو #جمال محيسن #الضم

الأكثر قراءة اليوم

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

الاونروا : العجز المالي قبل اسبوعين من نهاية 2020 هو 88 مليون $

نائب رئيس أركان جيش الاحتلال يزور عائلة غولدن وسط تقارير عن صفقة تبادل أسرى

اسرائيل: (كورونا) أطاحت بالاقتصاد المتين والفقر في أعلى المعدلات مقارنةً مع الغرب

استطلاع: 77% يعتقدون أن جهود المصالحة غير جدية و30% سيصوتون لفتح مقابل 23% لحماس

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..