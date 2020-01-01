الأتيرة: نسبة الإصابات في نابلس ما زالت مرتفعة

نابلس / سما /

قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، إن نسبة الاصابات في المحافظة ما زالت مرتفعة، حيث بلغت 32% من نسبة العينات المسحوبة.

وأضافت الأتيرة في حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، ان الوضع الوبائي في نابلس مقلق والطواقم الطبية تبذل جهودا كبيرة لحصر الحالة الوبائية وتتبعها والحد منها، مبنية ان تخصيص المستشفى الوطني لعلاج مصابي الفيروس، ساعد في التخفيف على المرضى معاناتهم، ووفر العديد من أسِرّة العناية المكثفة.

وبشأن الإغلاق المفروض على المحافظة حتى مساء الخميس المقبل، قالت الأتيرة إن لجنة الطوارئ في المحافظة ستجتمع نهاية الأسبوع، وتجري تقييما للوضع.