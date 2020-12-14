مشهور سعودي: كريستيانو رونالدو ابن عمي وتبرأت منه لهذا السبب (فيديو)

الرياض / سما

قال عبدالله مشايخ مشهور سناب شات السعودي المثير للجدل دائما، في مقطع فيديو نشره اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، إن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "ابن عمه".

وأوضح مشايخ أن رونالدو نجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا هو "ابن عمه"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعترف به خلال السنوات الماضية؛ لأنه "كافر" كما يقول بالفيديو المتداول.

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق (كريستيانو ولد عمه سعودي)، إذ تصدر قائمة الأكثر تداولا بعد المقطع الذي تحدث فيه المشهور مشايخ حول صلة قرابته برونالدو.

#كريستيانو_ولد_عمه_سعودي



لاعب كورة القدم الاسطوري كريستيانو يعترف برسائل موضحه محادثات بينهم الى ابن عمه عبدالله مشايخ يوضح لهم بسنابه محادثات الانستقرام بانه فعلا يتواصلون بينهم في حينا ذالك عبدالله كان يرفض قطعيآ الاعتراف بابن عمه كريستيانو لانه كافر ؟؟ pic.twitter.com/AH72rOp000 — ????????cmoisl (@cmoisl) December 14, 2020

وقال مشايخ: في ناس كثير لم يصدقوا صراحة لما عرضت الوثائق التي لدي والتحليل الذي أجريته وتبين أن كريستيانو فعلا ابن عمي، مبينا أنه لا يرى بذلك محط فخر واعتزاز بالنسبة له.

وأضاف عبدالله: أنا لا أحب ذلك وأنا تبرأت منه لأنه كافر لكن الدنيا حياة أو موت لذلك قررت أنه لا بد أن نجتمع من جديد، لافتا إلى أنه تواصل معه أمس وطلب منه القدوم إليه في القريب.

وتابع: أرسلي رونالدو أمس وقلي قريب راح أجيك على السعودية، لكن أنا سوف أذهب له للبرتغال، مؤكدا أنه سينشر على حسابه في انستغرام الرسائل بينهما في الفترة الماضية.

وأشار عبدالله مشايخ إلى أن رونالدو كان يتمنى أن يعرف به كابن عم له منذ سنوات "لكن للأسف تبرأت منه كونه كافر"، مقدما الاعتذار إلى جمهوره لأنه أخفى مثل هذا الخبر عليهم.