  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشهور سعودي: كريستيانو رونالدو ابن عمي وتبرأت منه لهذا السبب (فيديو)

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشهور سعودي: كريستيانو رونالدو ابن عمي وتبرأت منه لهذا السبب (فيديو)



الرياض / سما

قال عبدالله مشايخ مشهور سناب شات السعودي المثير للجدل دائما، في مقطع فيديو نشره اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، إن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "ابن عمه".

وأوضح مشايخ أن رونالدو نجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا هو "ابن عمه"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعترف به خلال السنوات الماضية؛ لأنه "كافر" كما يقول بالفيديو المتداول.

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق (كريستيانو ولد عمه سعودي)، إذ تصدر قائمة الأكثر تداولا بعد المقطع الذي تحدث فيه المشهور مشايخ حول صلة قرابته برونالدو.

وقال مشايخ: في ناس كثير لم يصدقوا صراحة لما عرضت الوثائق التي لدي والتحليل الذي أجريته وتبين أن كريستيانو فعلا ابن عمي، مبينا أنه لا يرى بذلك محط فخر واعتزاز بالنسبة له.

وأضاف عبدالله: أنا لا أحب ذلك وأنا تبرأت منه لأنه كافر لكن الدنيا حياة أو موت لذلك قررت أنه لا بد أن نجتمع من جديد، لافتا إلى أنه تواصل معه أمس وطلب منه القدوم إليه في القريب.

وتابع: أرسلي رونالدو أمس وقلي قريب راح أجيك على السعودية، لكن أنا سوف أذهب له للبرتغال، مؤكدا أنه سينشر على حسابه في انستغرام الرسائل بينهما في الفترة الماضية.

وأشار عبدالله مشايخ إلى أن رونالدو كان يتمنى أن يعرف به كابن عم له منذ سنوات "لكن للأسف تبرأت منه كونه كافر"، مقدما الاعتذار إلى جمهوره لأنه أخفى مثل هذا الخبر عليهم.

#عبدالله مشايخ #رونالدو #كريستيانو رونالدو #السعودية #كريستيانو ولد عمه سعودي #البرتغال #كريستيانو

الأكثر قراءة اليوم

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

الحكم على كندة الخطيب بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التخابر مع إسرائيل"

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الأخبار الرئيسية

الاونروا : العجز المالي قبل اسبوعين من نهاية 2020 هو 88 مليون $

نائب رئيس أركان جيش الاحتلال يزور عائلة غولدن وسط تقارير عن صفقة تبادل أسرى

اسرائيل: (كورونا) أطاحت بالاقتصاد المتين والفقر في أعلى المعدلات مقارنةً مع الغرب

استطلاع: 77% يعتقدون أن جهود المصالحة غير جدية و30% سيصوتون لفتح مقابل 23% لحماس

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..