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هالاند يتسلم جائزة الفتى الذهبي على حساب فاتي

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يتسلم جائزة الفتى الذهبي على حساب فاتي



وكالات / سما /

توج إيرلينج هالاند، النجم الشاب لنادي بوروسيا دورتموند ، بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها سنويًا صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية لأفضل لاعب في العالم تحت سن 21.

وجاء فوز هالاند بالجائزة هذا الموسم على حساب نجم نادي برشلونة الشاب أنسو فاتي، الذي تألق مع البلوجرانا وأصبح أحد اللاعبين الأساسيين في عمر الـ 18 فقط، قبل تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب مؤخرًا.

 

وتسلم هالاند جائزته، اليوم الاثنين، خلال الحفل الذي عقدته الصحيفة الإيطالية في مدينة تورينو، فيما نشر صورته مع الجائزة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” معلقًا عليها قائلًا: “فخور”.

 

وكان نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس قد توج بالجائزة نفسها العام الماضي، فيما جاءت قائمة أفضل 10 لاعبين هذا العام كالآتي:

  1. إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

  2. أنسو فاتي (برشلونة)

  3. ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)

  4. جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)

  5. إدواردو كامافينجا (رين)

  6. ديان كولوسيفسكي (يوفنتوس)

  7. فيل فودين (مانشستر سيتي)

  8. دومينيك سوبوسلاي (أر بي سالزبورج)

  9. بوكايو ساكا (أرسنال)

  10. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

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