جماهير الريال تختار تشافي كأفضل لاعب إسباني بالتاريخ!

وكالات / سما /

وقع اختيار جماهير ريال مدريد على تشافي هيرنانديز أسطورة الغريم التقليدي برشلونة كأفضل لاعب إسباني على مر التاريخ، وذلك خلال الاستفتاء الذي أجرته صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي.

ويعد تشافي هيرنانديز اللاعب الوحيد الذي اختارته صحيفة فرانس فوتبول الشهيرة في تشكيلة أفضل اللاعبين بالتاريخ من خلال تصويت 140 صحفياً حول العالم، والتي كشفت عنها يوم أمس الاثنين وأثارت جدلاً واسعاً بين عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفضّلت جماهير الريال التصويت لتشافي هيرنانديز بنسبة أكبر من باقي اللاعبين المتواجدين في الاستفتاء، حيث حصل على نسبة 46% من الأصوات الإجمالية، وذلك رغم وجود أساطير من النادي الملكي مثل راؤول جونزاليس وسيرجيو راموس وايكر كاسياس.

وجاءت المفاجأة باحتلال أندريس إنييستا أسطورة الغريم أيضاً المركز الثاني بنسبة 19%، بينما حل ايكر كاسياس في المرتبة الثالثة بنسبة 12%، يليه سيرجيو راموس بـ9%.

وجاء راؤول جونزاليس الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد في المركز الخامس، وحصل على نسبة 6% فقط من الأصوات، في حين احتل باكو خينتو، وديفيد فيا وتشابي ألونسو المراكز التالية بنسب 3%، 2%، 1% على الترتيب.