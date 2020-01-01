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رئيس وزراء إيطاليا: الحقائق التي ستظهر في قضية قتل ريجيني في مصر ستكون “صادمة”

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إيطاليا: الحقائق التي ستظهر في قضية قتل ريجيني في مصر ستكون “صادمة”



روما – (رويترز)

 قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة”.
كان مدعون إيطاليون قد قالوا يوم الخميس إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.
واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وقال كونتي لصحيفة لا ستامبا “هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة… محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة”.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة.

#ريجيني #ايطاليا #مصر

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