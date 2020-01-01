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عماد هاشم يحدد موعد عودته لغزة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عماد هاشم يحدد موعد عودته لغزة



غزة / سما /

كشف المدرب عماد هاشم عن موعد ختام دورة المدربين "PRO", التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الجارية.

وقال هاشم إن المرحلة السادسة والأخيرة من الدورة انطلقت يوم الحادي عشر من الشهر الماضي, وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري, إذ سيعود بعدها لقطاع غزة.

وأوضح المدرب الغزي, أنه استفاد بشكل كبير من الدورة على مدار المراحل الخمسة الماضية, وأضحى يترقب اجتيازها للحصول على الشهادة الآسيوية, برفقة جمال أبو بشارة من الضفة المحتلة.

يشار إلى أنه يشارك في هذه الدورة منذ انطلاقها في قطر, 25 مدربا من مختلف الدول العربية الشقيقة.

#عماد هاشم #غزة #الدوحة #قطر

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