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الصندوق الثقافي الفلسطيني يقدم دعما لـ 70 مشروعاً ثقافياً

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصندوق الثقافي الفلسطيني يقدم دعما لـ 70 مشروعاً ثقافياً



رام الله / سما /

قدم الصندوق الثقافي الفلسطيني، دعماً لنحو 70 مشروعاً ثقافياً في الدورة السابعة بالمرحلة الثالثة من منح دعم الإنتاجات والإبداعات للأفراد والمؤسسات، في مختلف محافظات الوطن في مختلف حقول الثقافة، للتخفيف من الآثار والأعباء التي تحمّلها القطاع الثقافي بسبب جائحة "كورونا"، لدفع عجلة التنمية الثقافية واستمرار الحياة الثقافية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وزير الثقافة عاطف أبو سيف أهمية التعاون المشترك مع الحكومة النرويجية لتطوير العمل الثقافي ودعم المبادرات الثقافية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الإبداع الفلسطيني أينما وجد في كافة أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن الصندوق يستمر في تقديم خدماته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب جائحة "كورونا"، التي أثرت في كافة القطاعات بما فيها قطاع الثقافة.

وأضاف أن المشاريع التي دعمتْ توزعت على كافة محافظات الوطن من القدس، بيت لحم، الخليل، أريحا، نابلس، قلقيلية، طوباس، طولكرم، رام الله، إلى المحافظات الجنوبية، وشملت دعم حقول الثقافة المختلفة من الأدب، التراث، السينما، الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الراديو والتلفزيون، لافتا إلى أن الصندوق يقوم من خلال الشركاء في القطاع الثقافي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة القطاعية للثقافة.

يذكر أن الصندوق الثقافي الفلسطيني يطلق بمعدل دورة كل ثمانية أشهر يستفيد منها ما لا يقل عن 30 فرداً ومؤسسة.

#الصندوق الثقافي الفلسطيني #وزارة الثقافة

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