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الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة بينهم والدا شهيد

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا من الضفة، بينهم والدا الشهيد محمد كنعان.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين من بلدة العيسوية، وهم: الشقيقان محمد وروحي سامر الجيار، ورشيد درويش، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد هيثم مصطفى، وآدم فادي مصطفى، ومحمد عيسى بدر، ومحمود سلطان، والطفل محمد حمزة عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد محمد فتحي كنعان، بعد ان داهمت منزلهما في بلدة حزما وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: محمد جابر أبو سل (32 عاما)، ورباح بلال الفضيلات من مخيم العروب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين جهاد النحاس من مدينة البيرة، وإبراهيم شماسنة من بلدة بيرزيت.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين منتصر رياض أبو سرور (24 عاما)، وحمزة عبد العزيز أبو سرور (26 عاما)، من مخيم عايدة.

#الاحتلال

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