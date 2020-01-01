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الصحة بغزة : تسجيل 8 وفيات و709 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 695 حالة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 8 وفيات و709 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 695 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1911 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 695 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 29211 إصابة بينها 8723 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 20278 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 210 حالات.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 226.

#فيروس كورونا #غزة #فيروس كورونا في غزة #وزارة الصحة

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