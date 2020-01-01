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الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل .

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جابر أبو سل (32 عاما)، ورباح بلال الفضيلات من مخيم العروب، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المخيم، عرف من أصحابها: جابر الطيطي، وادهم أبو سل، وعبد الرحمن أبو سل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا، واذنا، وعدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال #الخليل

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