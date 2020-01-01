الاحتلال يصيب شابا ويداهم عدة منازل في مدينة نابلس

نابلس / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بشظايا رصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في انحاء متفرقة، الامر الذي ادى الى اندلاع مواجهات اصيب خلالها شاب بشظايا في منطقة الوجه ونقل الى المستشفى لتقلي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الاسير راغب عليوي في منطقة الضاحية العليا وعبثت بمحتوياته، ومنزل الاسير كرم المصري قرب كلية الروضة، كما فتشت منازل في منطقتي كروم عاشور وشارع 24.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عراق بورين جنوب المدينة، وداهمت منزل الاسير المحرر مالك قادوس.