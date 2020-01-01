قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنًا بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنًا بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت منتصر سرور أبو سرور وحمزة أبو سرور من مخيم عايدة ببيت لحم.

كما اعتقلت رباح الفضيلات ومحمد أبوسل من مخيم العروب بالخليل.

واعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين من بلدة العيسوية بالقدس، وهم: محمد بدر، ومحمد الجيار، ورشيد درويش، ومحمد موسى مصطفى، والطفل محمد عبيد، ومحمد هيثم مصطفى وآدم فادي مصطفى.

وعلى صعيد الاقتحامات، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين راغب عليوي وكرم المصري في مدينة نابلس وكذلك منزل الأسير السابق باسم العتبة.