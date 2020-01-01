تطعيم أفراد الطواقم الطبية في المستشفات الإسرائيلية باللقاح الأحد المقبل

القدس المحتلة / سما /

تبدأ يوم الأحد المقبل، عملية تطعيم أفراد الطواقم الطبية التي تعمل في كافة المستشفيات، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه بعد مرور 3 أيام على ذلك (أي يوم الأربعاء) من الأسبوع القادم، ستتولى صناديق المرضى مهمة تطعيم مؤمنيها.

ووفقًا لذات التقرير، فإن عدد جرعات اللقاح التي وصلت إسرائيل حتى الآن يبلغ 313 ألف جرعة، ومن المتوقع أن تصل حتى نهاية الشهر الجاري إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون جرعة أخرى.

في غضون ذلك، هددت بعض صناديق المرضى بأنها لن تبدأ بتطعيم مؤمنيها إلا بعد أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتحمل المسؤولية عن مضاعفات طبية قد يعانيها من يتلقى اللقاح.

وأفيد بأن الدوائر الحكومية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إدخال اللقاح إلى قانون تأمين المتضررين باللقاحات، ولكن هذا الإجراء لم يتخذ بعد.