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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أبرزت الصحف الثلاث اعتماد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة لتزويد فلسطين بلقاحات "كورونا".

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

مجلس الوزراء يعتمد خطة تزويد فلسطين بلقاحات "كورونا"

الرئيس يلتقي أمير قطر ويثمن موقف بلاده الداعم لشعبنا

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الهادي يسلم مكرمة من الرئيس لمشفى يافا بدمشق

28 وفاة و1564 إصابة بـ"كورونا" وتوفير 11 جهاز تدفق للأوكسجين في المشفى الوطني

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القدس:

إقرار خطة لبناء آلاف الوحدات الاسيتطانية في المنطقة الممتدة من بيت صفافا حتى الولجة

الاحتلال يجرف مدخل وسور المقبرة اليوسفية بالقدس

أمير قطر يؤكد حق شعبنا بإقامة دولته وعاصمتها القدس

28 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا و2145 حالة تعافٍ

اشتية: ما تمسكنا به بالمفاوضات لن نتنازل عنه في "المناهج"

اللقاحات التي ستحصل عليها فلسطين ستكون مرخصة من الصحة العالمية

لافروف: التطبيع مع إسرائيل يجب أن لا يكون على حساب الفلسطينيين

الأيام:

"الجائحة": 28 وفاة ورصد و1564 إصابة جديدة منها 239 في نابلس و224 في رام الله والبيرة

اشتية: تطعيم "كورونا" لن يكون إجبارياً

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#الصحف الفلسطينية

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