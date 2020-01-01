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بريطانيا تُعلن رصد "نوع جديد" من فيروس كورونا "ينمو بشكل أسرع"

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تُعلن رصد "نوع جديد" من فيروس كورونا "ينمو بشكل أسرع"



وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانوك،عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد"، موضحا أنه الفيروس "ينمو بشكل أسرع".

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وقال هانكوك، في تصريح أمام البرلمان: "تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها جنوبي البلاد"، حسب هيئة الإذاعة "بي بي سي".

وأكد أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".

وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا، كما أنه من غير المرجح أن يفشل لقاح كورونا بالحماية من هذه الطفرة".

وأكد أنه "تم إخطار منظمة الصحة العالمية بما توصل إليه علماء المملكة المتحدة، والذين هم بدورهم يجرون دراسات مفصلة".

وسيتم تطبيق الفئة الثالثة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي تعد الأكثر صرامة على العاصمة لندن بدءا من الأربعاء، بحسب المصدر نفسه.

وبهذا الخصوص، قال عمدة لندن، صديق خان، في تصريح صحافي، إنه يجب النظر بعين الاعتبار لوضع المدينة لتجنب تدمير اقتصاد العاصمة البريطانية في ظل هذه الإجراءات.

وتشمل الإجراءات الاحترازية التي ستخضع لها لندن قصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل وبيع الطعام دون السماح للزبائن بالجلوس، بجانب إغلاق صالات السينما والمسارح.

كذلك لن يسمح للعائلات باستقبال الزوار داخل المنازل.

وسجل عدد من المناطق في لندن ومحيطها زيادة كبيرة في إصابات الفيروس خلال الأسبوع الماضي.

#وزير الصحة البريطاني #بريطانيا #فيروس كورونا

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