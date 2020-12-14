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الحوثي يعرض على السعودية حماية موانئها بعد حادث جدة الإرهابي

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي يعرض على السعودية حماية موانئها بعد حادث جدة الإرهابي



وكالات

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة ميناء جدة السعودي.

وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، "قد ندرس حماية الموانئ السعودية، في حال طلب منا ذلك، خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو".

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، "الحادث إرهابي كما أعلنت السعودية، والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديهم خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، عن تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".

الحوثي يرد على دعوة غوتيريش

على جانب آخر، جدد الحوثي، تمسك جماعته بإيفاق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لسيطرة الجماعة، قبل أي جولة مفاوضات سلام جديدة مع الحكومة الشرعية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، في أول تعليق لجماعته على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف اليمنية إلى الحوار والتفاوض: "يريدون حوارا من أجل الحوار ويستمر العدوان والحصار، فكان الرد من 2019 وإلى الآن؛ لا حوار مع استمرار العدوان والحصار".


وأضاف: "اليوم نقول لهم بوابة السلام مفتوحة ومفتاح الحوار بأيديكم، والمعادلة واضحة".

وختم القيادي في "أنصار الله"، مخاطبا التحالف، بالقول: "ما تراهنون عليه بحصاركم وعدوانكم مهما تطاولت اليالي والأيام خاسر".

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