  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع



وكالات

رتفعت أسعار النفط أمس الاثنين ، بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.

صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.50% إلى 50.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 47.21 دولار للبرميل.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقال فيرندرا شواهان المحلل في "إنرغي أسبكتس": "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران"، مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".

#فيروس كورونا #لقاح كورونا #ناقلة نفط سعودية #خام برنت #انفجار ناقلة نفط #ارتفاع سعر النفط

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

979

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس