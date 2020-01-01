  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجمهوري بول ميتشل يترك منصبه بسبب موقف ترامب من الانتخابات

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهوري بول ميتشل يترك منصبه بسبب موقف ترامب من الانتخابات



سي ان ان

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن النائب عن ولاية ميشيغان، بول ميتشل، سيترك الحزب الجمهوري بعد رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقال ميتشل في رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للحزب، رونا مكدانيل، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي: "الرئيس وفريقه القانوني لم يتمكنوا من تقديم أدلة جوهرية على حدوث تزوير أو إخفاقات إدارية على نطاق واسع بما يكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات".

ووفقا للرسالة، فإن ميتشل يشعر بخيبة أمل من سلوك بعض أعضاء قيادة الحزب الذين يصدقون "نظريات مؤامرة لا أساس لها"، ولا يدافعون عن العملية الانتخابية بسبب اعتبارات سياسية.

ولا يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات الأخيرة ويحاول الطعن في فوز الديمقراطي جو بايدن أمام المحاكم، لكن محاولاته لم تتوج بالنجاح حتى الآ

#بول ميتشل #شبكة سي ان ان #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

979

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس