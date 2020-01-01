  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إقالة مدرب صربيا بعد فشله في التأهل لأمم أوروبا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة مدرب صربيا بعد فشله في التأهل لأمم أوروبا



وكالات

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم يوم امس الاثنين إقالة مدرب المنتخب الوطني ليوبيسا تومباكوفيتش من منصبه بعد التوصل لاتفاق على إنهاء عقده.

وقال الاتحاد في بيان «نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية».



وفقد تومباكوفيتش البالغ من العمر 68 عاماً وظيفته بعد فشله في قيادة صربيا إلى كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.

ولم يسبق لصربيا أن تأهلت إلى كأس أوروبا كدولة مستقلة، وأقصيت هذه المرة من المشاركة بعد خسارتها أمام اسكتلندا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل بهدف لمثله خلال التصفيات الشهر الماضي.

وأضاف الاتحاد أنه «بدأ بإجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب الشاغر»، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد كبار المرشحين مدرب فرنسا السابق ريمون دومينيك.

وستكون مسؤولية الخلف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ضمن تصفيات وضعت صربيا في مجموعة تضم البرتغال وإيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورغ، وقطر التي تشارك بدعوة من الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وأمضى تومباكوفيتش عاماً ونصف العام في منصبه، وقاد المنتخب للفوز في ست مباريات من أصل 14.

وسبق له أن أقيل من منصبه كمدرب لمونتينيغرو في يوليو من العام الماضي، بعدما قاطع هو ولاعبان في الفريق مباراة ضد كوسوفو في يونيو 2019 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

#صربيا #اقالة مدرب صربيا #أمم أوروبا #الاتحاد الصربي #ليوبيسا تومباكوفيتش

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

979

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس