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روحاني: صواريخ إيران غير قابلة للتفاوض وبايدن يعي ذلك

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: صواريخ إيران غير قابلة للتفاوض وبايدن يعي ذلك



طهران/سما/

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن برنامج طهران الصاروخي، الذي ترى واشنطن أنه يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة، غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن "يعي ذلك جيدا".



وقال روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "سعى الأميركيون لشهور لإدراج قضية الصواريخ (في المحادثات النووية) وقوبل ذلك بالرفض. (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لم يطلع ولم يكن على علم بذلك لكن السيد بايدن على علم كامل بتفاصيل الاتفاق".

وأضاف روحاني "لم أسمع بايدن يقول إنه يتعين علينا التوصل لاتفاق آخر من أجل العودة للاتفاق النووي، هذا ما يقوله ترامب".

ولدى إيران أحد أكبر البرامج الصاروخية في الشرق الأوسط ، حيث زاد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018 عندما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران للضغط عليها للتفاوض على قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي وتطويرها لصواريخ باليستية ودعمها لقوات تحارب بالوكالة في المنطقة.

#حسن روحاني #ايران #طهران #جو بايدن #صواريخ ايران #دونالد ترامب

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