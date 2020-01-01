"رفض احترام إرادة الشعب"..بايدن يتمنى أن يعترف ترامب بفوزه

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير بعدما أكد المجمع الانتخابي بفوزه بالرئاسيات أنه يتمنى أن يعترف ترمب بفوزه في الانتخابات مؤكداً على أنه لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أميركا ،والشعب هو من يمنحها، مشيراً إلى أنه حصل على أكثر من 81 مليون صوت إنتخابي له ولنائبته هاريس.

و شنّ بايدن هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفض الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، قال "هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وأشار الى أن حملة ترمب أثارت عشرات القضايا لكنها سمعت في كل مرة نفس الرد بأن دعاواها القضائية لا أساس لها وقد حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي وهو العدد ذاته الذي حصل عليه ترمب في 2016.

ونوه الى أن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة و تعتبر قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة، وقال" سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وسأعمل من أجل الذين صوتوا لي والذين لم يصوتوا لي، وانه قد حان الوقت لقلب هذه الصفحة ولمداواة جراح الأميركيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد .



وأوضح أن الأميركيون يعلمون أن الانتخابات الرئاسية كانت عادلة ونزيهة وهم شاهدوا ذلك بأنفسهم ، وتمنى الا يرى مجددا أي شخص يتعرض للإساءات التي رآها في أعقاب هذه الانتخابات ودعا الى البدء بالعمل الجاد لإعادة بناء الولايات المتحدة على أساس صلب .

وقدم الرئيس الأميركي المنتخب التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 الف وفاة.









·