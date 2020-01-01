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الأردن يوقع اتفاقا نهائيا مع "فايزر".. وتوفير لقاحها ضد كورونا في فبراير

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يوقع اتفاقا نهائيا مع "فايزر".. وتوفير لقاحها ضد كورونا في فبراير



عمان/سما/

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن التوقيع النهائي على اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير لقاحها المضاد لفيروس كورونا للمملكة في شهر فبراير المقبل.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات التي لديها لقاحات جاهزة للاستعمال، وتم التوقيع النهائي على توفير لقاح شركة "فايزر" للمملكة.

وأضاف أنه سيتم توفير ما يغطي 5% من المواطنين، ومن المتوقع توفير اللقاح خلال شهر فبراير أو قبله إذا أمكن، إضافة لوجود اتصالات مع ائتلاف "كوفاكس" الدولي لتوفير لقاحات وستتضح الرؤية معه خلال الأيام المقبلة، إضافة لاتفاقيات مع شركات أخرى.


وأكد الوزير أن الأردن لا يزال في قلب المعركة وبحاجة للالتزام، وأعرب عن أمله بأن تشهد المملكة قريبا تحسنا بالوضع الوبائي، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث بالعمل من قبل الجميع، وسيكون المستقبل أفضل فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

وأشار إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية تنخفض، ونسبة الإشغال بأسرة العناية الحثيثة والأسرة العادية وأجهزة التنفس تنخفض، مضيفا أن الوضع الوبائي إيجابي ولكنه دقيق وعدد الحالات ليس بسيطا والفيروس موجود داخل المجتمع ويجب الالتزام بوسائل الوقاية والكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح مستشفيات ميدانية خلال الأيام المقبلة وهو ما سيعطي قدرة على استيعاب مرضى أكثر من فيروس كورونا لتكون المستشفيات جاهزة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

#الأردن #لقاح فايزر #لقاح فيروس كورونا #وزارة الصحة الأردنية #فيروس كورونا #كوفاكس

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