تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

سما
علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مساء اليوم الاثنين، على الأنباء المتدوالة بشأن قرار مزعوم للملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بإقالته وتحويله للتحقيق.
وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".
الرجاء من جميع الأحباب عدم الإستماع للإشاعات المغرضة ❤️Posted by تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh on Monday, December 14, 2020
وكانت شائعات تداولت صباح اليوم الاثنين بعزل المستشار تركي آل الشيخ من منصبه على خلفية قضايا فساد وتحويله للتحقيق رفقة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية.
وعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى وطنه قبل أسابيع قليلة بعد رحلة علاج طويلة في الخارج