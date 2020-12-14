تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

سما

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مساء اليوم الاثنين، على الأنباء المتدوالة بشأن قرار مزعوم للملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بإقالته وتحويله للتحقيق.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

وكانت شائعات تداولت صباح اليوم الاثنين بعزل المستشار تركي آل الشيخ من منصبه على خلفية قضايا فساد وتحويله للتحقيق رفقة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية.



وعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى وطنه قبل أسابيع قليلة بعد رحلة علاج طويلة في الخارج