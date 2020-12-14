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تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق



سما

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مساء اليوم الاثنين، على الأنباء المتدوالة بشأن قرار مزعوم للملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بإقالته وتحويله للتحقيق.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

الرجاء من جميع الأحباب عدم الإستماع للإشاعات المغرضة ❤️

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, December 14, 2020

وكانت شائعات تداولت صباح اليوم الاثنين بعزل المستشار تركي آل الشيخ من منصبه على خلفية قضايا فساد وتحويله للتحقيق رفقة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية.


وعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى وطنه قبل أسابيع قليلة بعد رحلة علاج طويلة في الخارج

#تركي آل الشيخ #رئيس هيئة الترفيه السعودية #الملك سلمان #فيسبوك #الملك سلمان بن عبد العزيز

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