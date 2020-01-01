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رسالة من ملك المغرب للرئيس الجزائري

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من ملك المغرب للرئيس الجزائري



الرباط /سما/

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعا له فيها بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو شهرين.

وأفادت "وكالة المغرب العربي للأنباء" بأن مما جاء في برقية الملك قوله: "لقد أبانت، بحمد الله وشكره، مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق يوم الأحد عن تماثلكم للشفاء".

وأضاف "وإنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر".

وكان تبون ظهر يوم الأحد في تسجيل على حسابه في "تويتر"، أوضح فيه أن "موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".

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