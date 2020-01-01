مصر تشكك في إصابات منتخب الشباب في تونس بكورونا وتتحرك للتأكد..تفاصيل مثيرة

وكالات

قال نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الدكتور جمال محمد علي، إن هناك 18 حالة إصابة بين منتخب مصر للشباب في تونس، وأن السفير المصري تواصل مع وزارة الصحة التونسية لإجراء مسحات طبية جديدة للمصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على قناة "أون": "فوجئنا بهذه النتائج، لكن جميع اللاعبين في حالة جيدة، وتواصلنا مع الاتحاد الأفريقي بعد حالات الإصابة بمنتخب الشباب، حيث تم إجراء مسحة ثانية لمنتخب مصر للشباب فى تونس، بعد تغيير المعمل بآخر معتمد من وزارة الصحة.

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وكشف عن أن نحو 9 من المصابين، أصيبوا بالفعل من قبل في مصر وتحولت حالتهم لسلبية، مشيرا إلى أن جميع أعضاء البعثة أجروا مسحات قبل السفر وكانت نتائجهم سلبية، مبديا استغرابه من اكتشاف هذا العدد الكبير من المصابين.

وحول مبارة الغد، قال: "لو توافر لدي منتخب الشباب 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، بعد إصابات كورونا يتم اللعب وفق لوائح الكاف". تضم بعثة المنتخب 28 لاعبا أصيب منهم 17 بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.

من جانبها كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب تظهر في الواحدة صباحا، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الأمر.



فيما أبدى المتحدث باسم المنتخب، وليد ماهر، تعجبه وشعوره بالذهول تجاه نتيجة المسحات التي أجريت في تونس، قائلا: "مش مصدق إصابة 17 لاعبا بالكورنا مرة واحدة، حيث أن اللاعبين كانوا في معسكر مغلق ولم يخرج أحد".

وأوضح أن هناك تنسيق يجري مع الاتحاد الأفريقي "الكاف" واللجنة الطبية فى تونس لمتابعة تطورات إصابة اللاعبين، متابعا: "نشدد على اللاعبين اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا".

وأكد أنه تم عزل اللاعبين المصابين بالكورونا، نافيا أن تكون إدارة منتخب الشباب قد طلبت طائرة لنقل المصابين، قائلا: "لم نطلب طائرة لنقل اللاعبين المصابين بالكورونا".