  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مصر تشكك في إصابات منتخب الشباب في تونس بكورونا وتتحرك للتأكد..تفاصيل مثيرة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تشكك في إصابات منتخب الشباب في تونس بكورونا وتتحرك للتأكد..تفاصيل مثيرة



وكالات

قال نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الدكتور جمال محمد علي، إن هناك 18 حالة إصابة بين منتخب مصر للشباب في تونس، وأن السفير المصري تواصل مع وزارة الصحة التونسية لإجراء مسحات طبية جديدة للمصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على قناة "أون": "فوجئنا بهذه النتائج، لكن جميع اللاعبين في حالة جيدة، وتواصلنا مع الاتحاد الأفريقي بعد حالات الإصابة بمنتخب الشباب، حيث تم إجراء مسحة ثانية لمنتخب مصر للشباب فى تونس، بعد تغيير المعمل بآخر معتمد من وزارة الصحة.


وكشف عن أن نحو 9 من المصابين، أصيبوا بالفعل من قبل في مصر وتحولت حالتهم لسلبية، مشيرا إلى أن جميع أعضاء البعثة أجروا مسحات قبل السفر وكانت نتائجهم سلبية، مبديا استغرابه من اكتشاف هذا العدد الكبير من المصابين.

وحول مبارة الغد، قال: "لو توافر لدي منتخب الشباب 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، بعد إصابات كورونا يتم اللعب وفق لوائح الكاف". تضم بعثة المنتخب 28 لاعبا أصيب منهم 17 بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.

من جانبها كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب تظهر في الواحدة صباحا، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الأمر.


فيما أبدى المتحدث باسم المنتخب، وليد ماهر، تعجبه وشعوره بالذهول تجاه نتيجة المسحات التي أجريت في تونس، قائلا: "مش مصدق إصابة 17 لاعبا بالكورنا مرة واحدة، حيث أن اللاعبين كانوا في معسكر مغلق ولم يخرج أحد".

وأوضح أن هناك تنسيق يجري مع الاتحاد الأفريقي "الكاف" واللجنة الطبية فى تونس لمتابعة تطورات إصابة اللاعبين، متابعا: "نشدد على اللاعبين اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا".

وأكد أنه تم عزل اللاعبين المصابين بالكورونا، نافيا أن تكون إدارة منتخب الشباب قد طلبت طائرة لنقل المصابين، قائلا: "لم نطلب طائرة لنقل اللاعبين المصابين بالكورونا".

#مصر #فيروس كورونا #جمال محمد علي #تونس #وزارة الصحة التونسية #اتحاد الكرة المصري #منتخب شباب مصر #لميس الحديدي #منتخب شباب مصر في تونس #وليد ماهر

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

979

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمستحقات الموظفين ولقاحات كورونا..