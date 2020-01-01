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الحريري يرد على انتقادات الرئاسة اللبنانية له

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري يرد على انتقادات الرئاسة اللبنانية له



بيروت/سما/

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ما جاء في بيان للرئاسة اللبنانية من اتهامات له بـ"التفرد بتسمية الوزراء في الحكومة الجديدة".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لسعد الحريري، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء المكلف تسلم من الرئيس ميشال عون لائحة بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما"، واختار منها "4 أسماء لشخصيات مسيحية، خلافا لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين".

وأضاف بيان مكتب الحريري أن رئيس الحكومة المكلف تسلم في الاجتماع الأخير مع الرئيس عون "طرحا محددا لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي الى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية".

وأكد مكتب الحريري أنه يأمل من الرئاسة "إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط إيقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها".

وجاء ذلك تعقيبا على بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية في وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت فيه إن رئيس الجمهورية ميشال عون اعترض على "تفرد" رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين، "دون الاتفاق" معه.

#سعد الحريري #الرئاسة اللبنانية #ميشال عون

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