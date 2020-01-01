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تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل وفلسطين

الإثنين 14 ديسمبر 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل وفلسطين



وكالات

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما الثلاثاء بعد شهور من التأخير.


وطرح غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح غوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.


وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع.

ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر. وبحسب خطابات اطلعت عليها رويترز اقترح غوتيريش في ذلك الوقت الدبلوماسي البلغاري ملادينوف لمهمة ليبيا في الشهر الماضي ورشح يوم الجمعة فنيسلاند المبعوث النرويجي الخاص الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

#الأمم المتحدة #أنطونيو غوتيريش #ليبيا #الشرق الأوسط #تور فنيسلاند #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #نيكولاي ميلادينوف #غسان سلامة

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