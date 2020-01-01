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الولايات المتحدة والسعودية تبحثان جهود التغلب على الانقسامات بين دول الخليج

الإثنين 14 ديسمبر 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة والسعودية تبحثان جهود التغلب على الانقسامات بين دول الخليج



الرياض/سما/

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل آر بومبيو هاتفيا، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات بين دول الخليج والضرورية لـ”ردع الأعمال العدوانية الإيرانية في المنطقة”، وعزمَ البلدين على تحقيق حلّ سياسي شامل للصراع في اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون.

وبحسب البيان “ناقش الوزيران أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية، ودعمَ الولايات المتحدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة في إطار رؤية 2030، وأهميةّ استمرار التقدم في مجال حقوق الإنسان”.

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