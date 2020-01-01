يوسف السلاوي يحذر من تردد ملايين الأمريكيين في أخذ اللقاح

واشنطن/سما/

قال منصف السلاوي، كبير العلماء في مبادرة لقاح إدارة ترامب، إن الحكومة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من اللقاح وتوزيعها في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. وأضاف،

وهو من أصول مغربية، أن إدارة ترامب تأمل في القدرة على تحصين 100 مليون شخص، بما فيهم كبار السن المصابين بأمراض مصاحبة والغالبية من موظفي مرافق الرعاية الصحية والخطوط الأمامية والمستشفيات بحلول الربع الأول من عام 2020.

وأشار الرئيس العلمي لمهمة «وارب سبيد» إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى تطعيم 75 في المئة إلى 80 في المئة من عدد السكان للوصول إلى نقطة «مناعة القطيع»، وأضاف أن من المهم للغاية أن يختار معظم الأمريكيين أخذ اللقاح في هذه الأثناء حتى يكون فعالاً ونصل إلى هذه النقطة.



وأوضح في مقابلة مع برنامج «صنداي فوكس نيوز» أن ظاهرة الاحجام عن أخذ اللقاح منتشرة بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة، وقال:» لسوء الحظ، هناك إحجام عن أخذ اللقاح، وستكون نتيجة ذلك مؤسفة للغاية.

ونفى التقارير التي أفادت بأن رئيس ديوان البيت الأبيض مارك ميدوز قد هدد مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان بفقدان وظيفته إذا لم تتم الموافقة على اللقاح، وقال:» هذه شائعات ليست مفيدة وليست ضرورية».



هان حذر من مقاومة بعض الأمريكيين للقاح، وأكد بأنها «مشكلة كبيرة» مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين يعملون على معالجة هذه المخاوف.

ولاحظت صحف أمريكية أن ما يقارب من ثُلث الأمريكيين لا يريدون تلقي اللقاح، وأضاف هان أن من الضروري البدء في مواصلة جهود التخفيف من الوباء، بما في ذلك ارتداء الكمامات.

ورأى أن هناك حاجة لطرح قضية اللقاحات إلى الناس بطريقة توفر الثقة، والتحلي بالشفافية، وطرح ما نعرفه وما لا نعرفه عن اللقاحات، ونشر البيانات أمام الجميع. وقال الجنرال جوستاف إف بيرنا، كبير مسؤولي العمليات في برنامج فيروس كورونا التابع لإدارة ترامب، إن تم توزيع اللقاحات، الإثنين، على 145 موقعاً في جميع أنحاء الولايات ضمن مهمة « وارب سبيد» مضيفاً أن يوم الثلاثاء سيشهد توزيع اللقاحات على 425 موقعاً إضافياً، ومن المتوقع الانتهاء من العملية الأولى للتوزيع يوم الأربعاء عبر توزيع اللقاحات إلى 66 موقعاً.



وكشف وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، أن إدارة ترامب تهدف إلى تطعيم معظم سكان دور رعاية كبار السن بحلول عيد الميلاد، وقال على شبكة « سي بي اس» إن غالبية مراكز الرعاية قد وقعت بالفعل على برنامج الحكومة الفدرالية لتوزيع اللقاحات، مشيراً إلى تلقيح كل مريض في دور الرعاية سيجلب المزيد من الراحة بشأن طريقة الاستجابة للوباء. وتأتي هذه المستجدات بعد أن صوتت لجنة من المستشارين لمراكز السيطرة لى الأمراض والوقاية منها بالتوصية على إعطاء الدواء لمن هم في سن 16 وما فوق، وبعد أن أعلنت اللجان الصحية المعتمدة أن اللقاحات فعالة بنسبة 95 في المئة في درء العدوى.

وقد توفي ما يقارب من 300 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وتم تسجيل أكثر من 16 مليون إصابة، وأشارت تحقيقات رسمية إلى وقوع أكثر من 100 ألف حالة وفاة في مراكز رعاية كبار السن طويلة الأجل نتيجة الوباء، على الرغم من تحرك معظم المرافق لتنفيذ إجراءات تقييدية لمنع انتشار الفيروس بين السكان الضعفاء.