دراسة تتوقُّع 168 ألف حالة وفاة بين الأطفال مرتبطة بكورونا

سما /وكالات/

كشفت دراسة نشرتها، الإثنين، 30 منظمة دولية أن التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أدت إلى تراجع عقود من التقدم ضد أشد أشكال سوء التغذية، ومن المرجح أن تقتل 168 ألف طفل قبل أن يترسخ أي تعاف عالمي.

وتعتمد الدراسة التي أجراها اتحاد "لنقف معا من أجل التغذية" على البيانات الاقتصادية والتغذوية التي تم جمعها هذا العام بالإضافة إلى الاستبيانات الهاتفية المستهدفة.

وتقدر قائدة البحث، ساسكيا أوسندارب، أن 11.9 مليون طفل إضافي، معظمهم في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ سيعانون من التقزم والهزال، وهما أشد أشكال سوء التغذية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى المغذيات الدقيقة، أوسيندارب، إن النساء الحوامل الآن "سوف يلدن أطفالا يعانون بالفعل من سوء التغذية عند الولادة، وهؤلاء الأطفال محرومون منذ البداية. جيل كامل عرضة للخطر".

وحققت مكافحة سوء التغذية نجاحًا عالميًا غير مسبوق حتى تفشى جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي للتحالف العالمي من أجل تحسين التغذية، لورانس حداد: "قد يبدو الأمر وكأنها مشكلة موجودة دائمًا معنا، لكن الاعداد كانت تنخفض قبل كوفيد-19. تم القضاء على عشر سنوات من التقدم خلال 9 إلى 10 أشهر".