الاحتلال يعتقل فتى شابا مُصابا ويقتحم العيسوية

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتى مقدسيا مصابا، واقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمر أحمد خليل محمود (17 عاما) الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بعينه في الـسادس من شهر كانون أول الجاري خلال مواجهات بالعيسوية، أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وتمركزت في حي عبيد وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.