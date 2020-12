يوتيوب يعود إلى العمل بعد الانقطاع العالمي

غرد فريق "يوتيوب" عبر حسابه على "تويتر"، بأنهم "على دراية" بالمشكلات التي عطلت المنصة حول العالم، وأنهم كانوا يعملون على إصلاحها.

وقالت التغريدة: "تحديث- لقد عدنا إلى العمل مرة أخرى! يجب أن تكونوا قادرين على الوصول إلى يوتيوب مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد".



ويبدو أن الخدمات بدأت في الظهور مرة أخرى، ولكن مع بعض الثغرات (مثل عدم عمل شريط العناوين في Gmail بشكل صحيح).

وبشكل عام، يبدو أن مجموعة كبيرة من خدمات "غوغل" تعطلت لمدة ساعة تقريبا اليوم، الاثنين 14 ديسمبر.

Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko