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يوتيوب يعود إلى العمل بعد الانقطاع العالمي

الإثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوتيوب يعود إلى العمل بعد الانقطاع العالمي



وكالات

غرد فريق "يوتيوب" عبر حسابه على "تويتر"،  بأنهم "على دراية" بالمشكلات التي عطلت المنصة حول العالم، وأنهم كانوا يعملون على إصلاحها.

وقالت التغريدة: "تحديث- لقد عدنا إلى العمل مرة أخرى! يجب أن تكونوا قادرين على الوصول إلى يوتيوب مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد".


ويبدو أن الخدمات بدأت في الظهور مرة أخرى، ولكن مع بعض الثغرات (مثل عدم عمل شريط العناوين في Gmail بشكل صحيح). 

وبشكل عام، يبدو أن مجموعة كبيرة من خدمات "غوغل" تعطلت لمدة ساعة تقريبا اليوم، الاثنين 14 ديسمبر.


وأدى اعتماد العالم على خدمات "غوغل" إلى عدد هائل حقا من التقارير عبر "تويتر" وموقع DownDetector، حيث بلغ عدد مشكلات "يوتيوب" المبلغ عنها أكثر من 100 ألف شكوى. ووجد بعض المستخدمين أن "يوتيوب" ظل يعمل إذا قاموا بزيارته عبر التصفح المتخفي دون تسجيل الدخول. كما تعطلت تطبيقات الخدمات الأخرى مثل Docs وMeet.

وأبلغ المستخدمون أيضا أن الأدوات المنزلية الذكية المدمجة مع Google Assistant كانت تواجه مشكلات. 

وقالت شركة "غوغل" إن خدماتها بدأت العودة إلى العمل بشكل تدريجي وكتبت عبر مدونة على الإنترنت: بدأ حل مشكلة Gmail للغالبية العظمى من المستخدمين المتضررين. وسنواصل العمل على استعادة الخدمة للمستخدمين المتأثرين المتبقين"، وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا جميع الخدمات الأخرى التي كانت معطلة.

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