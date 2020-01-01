صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

القدس المحتلة /سما/

نقل موقع "حدشوت بتخون سديه" العبري، عن صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن إسرائيل كثفت مؤخرًا نشاطها العسكري في لبنان، حيث تم اكتشاف آثار تؤكد وجود عناصر إسرائيلية في مناطق متفرقة من لبنان.



وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن آخر ما تم اكتشافه كان منذ نحو أسبوعين عندما اقترب زورق عسكري إسرائيلي متطور من الشاطئ اللبناني، وأنزلَ بعض العناصر من الكومندوز الإسرائيلي في منطقة "الجية"، وقد تم اختيار هذه المنطقة لأنها قليلة الحركة وتتضمّن مناطق نائية.



وأوضحت الصحيفة أن عناصر الكومندوز مكثت على الشاطئ لبعض الوقت، قبل أن تُغادر من حيث أتت؛ والواضح أنّ هذه المجموعة الإسرائيلية كانت في مهمة استكشافية لهدفٍ لم يتّضِح بكامله.



وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأيام الماضية أيضًا، وفي إحدى الليالي، أجرى "حزب الله" استنفارًا واسعًا في الضاحية الجنوبية، بعد ورود معلومات ومؤشرات حول احتمال تسلل عناصر كومندوز إسرائيلية إلى الداخل اللبناني في مهمة أمنية.