ممرضة تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في نيويورك (فيديو)

وكالات

منحت ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، أول جرعة تطعيم من لقاح كورونا الذي أنتجته "فايزر/بيونتيك"، وكانت من نصيب ممرضة في وحدة رعاية مركزة بالولاية، في لحظة اعتبرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مناسبة مهمة لتهنئة الولايات المتحدة والعالم.

بحسب وكالة رويترز، فقد حصلت ساندرا ليندساي على اللقاح بمركز لونج آيلاند الصحي في كوينز بولاية نيويورك، التي كانت بؤرة مبكرة لتفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، بحضور حاكم الولاية أندرو كومو، وفي بث نقلته أغلبية وسائل الإعلام الأمريكية.

من جانبه، غرد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعقيباً على الحادثة قائلاً: "أول لقاح تم إعطاؤه، مبروك أمريكا، تهانينا للعالم".

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020



من جانبها، قالت الممرضة ليندساي: "لم أشعر بأي اختلاف وأنا أتلقى هذا اللقاح عن أي لقاح آخر، لديَّ شعور بالأمل والارتياح اليوم. لديَّ إحساس كأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشراً على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا".

يشار إلى أن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، قد حصل الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، على تصريح من الجهات الاتحادية المنظِّمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 95% في الوقاية من المرض، في تجربة سريرية واسعة النطاق.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine: "We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/I8SIFuddFv — MSNBC (@MSNBC) December 14, 2020



عملية توزيع لوجستية للقاح كورونا

ووصلت الشحنات الأولى من اللقاح إلى نيويورك صباح الإثنين، حيث بدأت الولايات المتحدة، الأحد، عملية لوجيستية ضخمة لتوزيع لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لكوفيد-19، تمهيداً لبدء حملة تلقيح واسعة النطاق لسكانها.

تشمل الشحنة الأولى 2.9 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم نقلها إلى مراكز التوزيع في أنحاء الولايات المتحدة، بعد 11 شهراً فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.

ورصدت مقاطع فيديو، انطلاق قافلة شاحنات من مصنع "فايزر" في مدينة كالامازو بولاية ميشيغن محمَّلة بجرعات من لقاح كورونا، مخزّنة في صناديق خاصة يتسع كل منها لأربعة آلاف و725 جرعة، متجهة إلى مراكز شركتي "يو بي إس" و"فيديكس" المكلّفتين توزيع اللقاحات على المناطق.

بحسب "فايزر" ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، ستعمل 20 شاحنة يومياً على نقل اللقاحات، تمهيداً لتوزيعها في أنحاء البلاد.



المخاوف من التراخي عن تدابير الوقاية

لكن السلطات الأمريكية تخشى أن تدفع هذه الأنباء الإيجابية الأمريكيين إلى التراخي على صعيد تدابير الوقاية. ومؤخراً تسجّل الولايات المتحدة يومياً وفيات تتراوح بين 2500 و3000 حالة، كما تتخطى حصيلة الإصابات اليومية على أراضيها مئتي ألف.

يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من الجائحة على صعيدي الإصابات والوفيات، وقد سجّلت أكثر من 16 مليون إصابة، وتناهز حصيلة وفيات الوباء على أراضيها 300 ألف، علماً أن خبراء يعتبرون أن الحصيلة الفعلية للوباء أعلى بكثير، بسبب محدودية الفحوص التي أُجريت في المراحل الأولى من تفشيه.