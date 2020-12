ممرضة تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في نيويورك (فيديو)

منحت ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، أول جرعة تطعيم من لقاح كورونا الذي أنتجته "فايزر/بيونتيك"، وكانت من نصيب ممرضة في وحدة رعاية مركزة بالولاية، في لحظة اعتبرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مناسبة مهمة لتهنئة الولايات المتحدة والعالم.

بحسب وكالة رويترز، فقد حصلت ساندرا ليندساي على اللقاح بمركز لونج آيلاند الصحي في كوينز بولاية نيويورك، التي كانت بؤرة مبكرة لتفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، بحضور حاكم الولاية أندرو كومو، وفي بث نقلته أغلبية وسائل الإعلام الأمريكية.

من جانبه، غرد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعقيباً على الحادثة قائلاً: "أول لقاح تم إعطاؤه، مبروك أمريكا، تهانينا للعالم".



من جانبها، قالت الممرضة ليندساي: "لم أشعر بأي اختلاف وأنا أتلقى هذا اللقاح عن أي لقاح آخر، لديَّ شعور بالأمل والارتياح اليوم. لديَّ إحساس كأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشراً على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا".

يشار إلى أن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، قد حصل الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، على تصريح من الجهات الاتحادية المنظِّمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 95% في الوقاية من المرض، في تجربة سريرية واسعة النطاق.

