  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التواصل مع إسرائيل"

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بعد ادانتها بجرم "التواصل مع إسرائيل"



بيروت/سما/

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على مواطنة بجرم "التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو".

وذكرت المحكمة في بيان أن "رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة قرر أيضا تجريد الناشطة كيندا الخطيب من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية".

وأضافت: "قضى القاضي أيضا الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه".

#لبنان #التواصل مع اسرائيل #منير شحادة #عملاء اسرائيل #كيندا الخطيب

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

فيديو ينشر لأول مرة.. قاسم سليماني في مطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق

الأخبار الرئيسية

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمستحقات الموظفين ولقاحات كورونا..

وزارة الصحة توضح بشأن لقاحات فيروس كورونا التي سيتم توريدها إلى فلسطين

تحذيرات من خطورة الأزمة المالية للاونروا.. مؤتمر المشرفين يؤكد رفضه قرار تجزئة رواتب العاملين بـ"أونروا"