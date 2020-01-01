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أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة



وكالات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه لتحويل مدخراتهم إلى الليرة، مؤكدا أن بلاده تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات "ملائمة" للأسواق.

وتأتي دعوة أردوغان وسط تهافت الأتراك على شراء العملات الصعبة بمستويات قياسية.

وفي كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إنه سيقدم إلى البرلمان إصلاحات اقتصادية وقضائية بعد انتهاء محادثات الميزانية، لافتا إلى أنه يتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي في الأصول التركية.

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10 في المئة.

#أردوغان #رجب طيب اردوغان #الليرة التركية #التضخم #البنك المركزي التركي

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