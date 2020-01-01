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ما حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني؟

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني؟



وكالات

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، قال عنها بعضهم إنها ترصد سخرية المطرب المصري الشهير عمرو دياب، من دينا الشربيني، وذلك خلال حفلات غنى فيها مقاطع من بعض أغنياته.

وأورد موقع "في الفن" تقريرا كشف فيه حقيقة تلك الفيديوهات المتداولة، التي قال إن بعضها لعمرو دياب وهو يمزح مع تامر حسين مؤلف أغنية "أماكن السهر".

وعلق عمرو دياب على عبارة "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل" بعد غناء المقطع بالقول: "المؤلف أفور أوي"، ثم عاد ومدح تامر حسين بالقول: "بس شاعر شاطر جدا".


وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معتبرين أن عمرو دياب حاول التلميح بشكل سلبي حول علاقته بدينا الشربيني، لكن الواقع أن هذا الفيديو كان من حفل ختام مهرجان الجونة الذي أحياه عمرو دياب، وكان برفقته وقتها دينا الشربيني التي كانت بين الجمهور.


ولفت الموقع إلى أن المقطع الثاني من إحدى حفلات عمرو دياب، وهو يغني جزءا من أغنية يقول فيها: "اللي كان أكبر طموحه اني اتصور معاه"، مشيرا إلى أن بعضهم اعتبرها رسالة من عمرو دياب إلى دينا الشربيني، لكن الحقيقة أن الفيديو المتداول كان من حفل أحياه الهضبة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، وغنى خلاله مقطعا من الأغنية لأول مرة.

#عمرو دياب #دينا الشربيني #تامر حسين #سخرية عمرو دياب

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