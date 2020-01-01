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السعودية تتحدث عن قرار أمريكي "مهم" وتوجه دعوة للدول الصديقة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتحدث عن قرار أمريكي "مهم" وتوجه دعوة للدول الصديقة



وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ترحيبها بقرار اتخذته الإدارة الأمريكية، ووصفته بـ"المنعطف المهم".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية في المملكة عن ترحيب حكومة السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.


ولفت البيان إلى أن هذا "الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفًا مهمًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي".

وتابع البيان أنه "إذ تثمن حكومة المملكة جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون".

وأكدت الخارجية أن "المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة؛ لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق".
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

وقال بومبيو في بيان: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام (عمر) البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع"، وفقا لوكالة "رويترز". وأضاف في تغريدة أن "هذا يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين".

#السعوية #القرار الأمريكي #المملكة العربية السعودية #السودان #قائمة الدول الراعية للإرهاب

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